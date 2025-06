Firma de Dina Boluarte: Si se confirma falsedad, la pena máxima sería de dos años, explica abogado

El abogado penalista, Julio Rodríguez, se refirió a la acusación de Mario Cabani contra la presidenta Dina Boluarte sobre una firma falsa en el Decreto Supremo 017-2023. Sobre ello, indicó que de ser real que efectivamente la mandataria no firmó, la pena máxima por el delito que se le imputa sería de dos años como máximo.

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el letrado indicó que es crucial verificar si la firma del Decreto Supremo 017-2023 del 29 de marzo corresponde al puño gráfico de la mandataria Boluarte, debido a que según Cabani, ella permaneció internada tras la intervención estética.

"Si ella no firmó este decreto, por el delito que le imputan, dos años de pena privativa de la libertad, es lo máximo. La pena para este delito va desde dos días hasta dos años, es un delito de escasa reprochabilidad", dijo a Canal N.

#EnVivo Julio Rodríguez, abogado penalista, precisó que, si se comprobara que Dina Boluarte no firmó el decreto, la pena penal máxima sería de dos años. Aclaró que se trata de un delito menor, pero que la evaluación política y constitucional corresponde al Congreso Mantente... pic.twitter.com/yuBzIAF0tn

De tal modo, Rodríguez resaltó la importancia en comprobar la firma de dicho decreto, por lo que indicó que de no ser verídica podría iniciarse una investigación penal contra Boluarte, cuyo peritaje debe ser remitido desde la Fiscalía de la Nación hacia la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República.

En tal sentido, el abogado consideró que la carta notarial remitida por el cirujano Mario Cabani hacia la mandataria Boluarte, el último miércoles 11 de junio, tiene datos que no debieron ser expuestos por un médico. "Eso es lo peligroso", dijo, en el marco de la reserva que debió tener respecto a la historia clínica.

Cabe mencionar que, según Julio Rodríguez, el hecho de que la mandataria Boluarte haya mentido durante un mensaje a la Nación, negando haberse realizado cirugías estéticas, no complicaría su situación. Otra será la evaluación del Congreso desde el plano constitucional.

"En nuestro sistema, el imputado al estar obligado a declarar no está obligado a auto incriminarse por lo tanto, tiene derecho a guardar silencio y tiene derecho a decir algo distinto que lo pueda favorecer. Por lo tanto, si se constata que no se ha ajustado a la verdad en su declaración, eso no puede ser utilizado en el proceso penal", enfatizó el abogado.