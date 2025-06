Ejecutivo "juega" con emociones al anunciar evaluación de permanencia en SIDH: "Es la salida facilista que nos da"

13/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

El exparlamentario Luis Roel cuestionó la aprobación del voto de confianza del Gabinete Ministerial de Eduardo Arana. Según precisó, el anuncio por parte del Ejecutivo en donde plantean evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), sería una salida "facilista" que juega con las emociones de la población que se encuentra atemorizada por la situación de inseguridad en el país.

Ejecutivo es "mesa de partes" del Congreso

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el abogado advirtió que el Gobierno de Dina Boluarte es "mesa de partes de los intereses oscuros" que tiene el Congreso de la República. "No hacen nada para evitarlo porque saben que no subsisten", fundamentó.

"Es una forma de decir 'bueno, esta es la salida facilista que te doy', cuando en verdad la salida y propuesta que le tienes que dar no solo al Congreso, sino a todo el país, es de una gran reforma para enfrentar la inseguridad ciudadana", dijo a Canal N.

De tal modo, el excongresista Roel consideró que la propuesta de Arana sobre la creación de una comisión multisectorial para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), no es más que "demagogia"; ello para dar crédito a las bancadas que han solicitado dicha medida, por lo lo que indicó no tendría prosperidad.

Incoherencias del Gobierno de Boluarte

En tal sentido, Luis Roel cuestionó severamente al Ejecutivo debido a que, mientras plantean una posible salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el propio Gobierno designó a un representante ante la Corte Interamericana, evidenciando una incoherencia fundamental.

Además, indicó que esto demostraría que el Gobierno de Boluarte no gestiona medidas para mejorar las necesidades de la población, sino, busca cómo mantenerse hasta el próximo año. "No sé si este Gobierno pueda tener un futuro no solo político sino fuera de denuncias penales y procesos judiciales", enfatizó el exparlamentario.

Arana en el Congreso

Como se recuerda, durante su presentación ante el Pleno del Congreso por el pedido del voto de confianza, el premier Eduardo Arana propuso la creación de una comisión multisectorial para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

La mañana del jueves, 12 de junio, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) acudió al Parlamento junto a su Gabinete Ministerial para solicitar el voto de investidura. En su pronunciamiento, remarcó que la continuidad de nuestro país en dicho sistema es un tema de gran interés para el Parlamento y la ciudadanía.

