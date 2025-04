Dina Boluarte promulga ley que autoriza a serenazgo usar pistolas eléctricas: "Nunca más serenos desprotegidos"

26/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que firmó la ley que autoriza el uso de la pistola eléctrica por parte del serenazgo. La mandataria aclaró que es un arma no letal, pero sí permite inhabilitar a los delincuentes.

Durante una actividad oficial en San Isidro, la jefa de Estado afirmó que el Gobierno se encuentra lucha contra la delincuencia y se encargará de vencer a los criminales. Además, indicó que el Estado se encuentra del lado de la ciudadanía.

"El Estado está de lado de quienes cuidan a la ciudadanía y no los tendrá desprotegidos. Por eso, firmamos la ley que le da la autoridad al sereno para que use su arma no letal, pero le da el poder de inhabilitar en ese momento al delincuente, al que está acechando contra la paz", declaró.

Dina Boluarte reafirma compromiso con serenazgo

En esa línea, la jefa de Estado reafirmó su compromiso con la protección y dignificación del trabajo de los serenos municipales, brindándoles mejores condiciones y equipamiento. Además, destacó el respeto que tiene el Gobierno con el serenazgo dentro del marco de los derechos humanos.

Boluarte Zegarra aseguró que los alcaldes no volverán a sentir que no tienen respaldo en la lucha contra la criminalidad. Por ello, pidió al Poder Judicial y al Ministerio Público hacer su parte y no dejar libres a los delincuentes que son detenidos por la Policía Nacional del Perú.

"Nunca más serenos desprotegidos, nunca más alcaldes sin respaldo en su lucha contra criminalidad. Acá tienen un gobierno que está con ustedes y le va a poner alma, vida y corazón para vencer a la delincuencia, al crimen organizado", manifestó.

Dina Boluarte envía mensaje a motociclistas

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se dirigió a los motociclistas ante los cuestionamientos por las restricciones a motos lineales. En ese sentido, destacó que su política responde al recurrente empleo de estas unidades móviles para los robos y extorsiones en las calles.

La jefa de Estado reconoció que hay ciudadanos que no se dedican a la criminalidad que serán afectados por esta nueva medida. Sin embargo, señaló que todos deben de unirse en la lucha contra la delincuencia.

"Justos pagan por pecadores. (...) Tienen que entender que estamos en una guerra y en una guerra contra el crimen y la delincuencia, todos somos soldados para proteger a la patria", dijo la mandataria.

