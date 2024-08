Eduardo Salhuana asegura que viaje de los congresistas a Venezuela no ha generado ningún gasto al Estado

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, habló de los gastos que podrían haber generado el viaje de los congresistas que fueron a la República Bolivariana de Venezuela en el marco de las lecciones Elecciones Presidenciales del pasado 28 de julio.

El jefe del Parlamento señaló que el viaje que algunos congresistas hicieron se lo solventaron ellos mismos. Desligó por completo que el Estado haya participado parcial o totalmente en el viaje.

"Señalar que este es un foro político, democrático, plural y los parlamentarios que han viajado a Venezuela lo han hecho por su decisión y su punto de vista político que nosotros no compartimos, pero respetamos. Ese viaje no ha generado ningún gasto al Estado peruano, menos al Congreso de la República", sostuvo.

Asimismo, recordó que un grupo numeroso de parlamentarios han mostrado su punto de vista rechazando lo ocurrido durante el fin de semana en Venezuela y ante las acusaciones de un posible fraude durante los comicios celebrados el pasado 28 de julio.

Por su lado, la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, acotó que los parlamentarios que asistieron a las elecciones en Venezuela deberán responder por sus decisiones y sus actos.

Asimismo, condenó el régimen aún vigente del presidente de la República de Venezuela, asimismo, cuestionó a quienes respaldan la criticada reposición del presidente Nicolás Maduro, tras los resultados del CNE.

"Creo que avalar un régimen como el de Maduro, que no solamente ahora ha demostrado una vez más que realmente es una dictadura, que no existe un sistema democrático que avale. Creo que no dice nada bueno. Yo no conozco el tema administrativo respecto a en qué condiciones han viajado, en muchos de los casos viajan como veedores yo los he visto en los medios de comunicación", sentenció.