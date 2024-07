Flavio Cruz niega dictadura en Venezuela: Las democracias no son perfectas, pueden pasar estas situaciones

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, negó que exista dictadura en Venezuela y argumentó que en las democracias que "no son perfectas, ocurren este tipo de situaciones".

Durante el diálogo con Luis Aguilar en Hablemos Claro, el parlamentario señaló que, si el sistema de gobierno en Venezuela fuera una dictadura, los medios no podrían cubrir lo que viene sucediendo en el país caribeño.

"Si hubiera dictadura no habría habido elecciones y ahorita los medios no estarían abordando el tema, y obviamente en las democracias que no son perfectas hay este tipo de situaciones: altas y bajas", declaró para nuestro medio.