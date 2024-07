Eduardo Salhuana rechaza nexos con la minería ilegal y arremete contra sus críticos: Actúan de mala fe

El flamante presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, aprovechó su discurso de presentación como jefe de la Mesa Directiva para negar sus vinculaciones con la minería ilegal. De tal modo, aseguró que, durante su mandato, no impulsará ningún tipo de proyecto que impulse o apoye proyectos legislativos de ese sector.

Asimismo, rechazó tener algún tipo de conexión con actividades ilegales y que se prestará para hacer frente a todas las investigaciones que se requieran. Subrayó que buscará que la verdad sea el punto crucial de sus actividades como miembro directivo del Congreso.

El novísimo presidente de la Representación Nacional sostuvo que, durante su período como director del Legislativo, no presentará proyectos de ley que tengan que ver con la minería ilegal.

"Sin embargo, para evitar especulaciones y la mínima presunción de interés particular en los aspectos que injustamente se me cuestiona, hago saber que el año que ejerza la Presidencia del Congreso, no presentaré ninguna iniciativa referente a dicho sector económico", afirmó.