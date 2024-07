Alejandro Soto pide explicaciones a PNP por retirar rejas del frontis del Congreso: "He instruido cursar un oficio"

El aún presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que solicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP) explicaciones en torno al porqué retiraron las rejas del frontis del Parlamento sin consultar, en un contexto de manifestaciones convocadas para el 27, 28 y 29 de julio.

El requerimiento lo hizo a través del oficial mayor, quien fue el encargado de hacer la consulta. Todo esto fue alertado ante la Comisión Permanente, donde Soto tomó unos minutos previos al inicio de la sesión para dar a conocer el hecho.

"He tomado conocimiento del retiro no coordinado del resguardo físico del perímetro frontal del Palacio Legislativo, por lo que he instruido al Oficial Mayor a cursar un oficio al comandante general de la PNP", expuso.