Javier González-Olaechea sobre reelección de Nicolás Maduro: El Perú no lo aceptará

El canciller de la República del Perú, Javier González-Olaechea, condenó las irregularidades presentadas durante las elecciones presidenciales en Venezuela. Señaló además que el Gobierno del Perú no estaría dispuesto a aceptar los resultados que dan a Nicolás Maduro como presidente reelecto.

Mediante dos publicaciones en X, antes Twiiter, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que el Perú condena toda violación de la voluntad popular. En ese mismo orden de ideas, tildó de "Muy graves", los anuncios realizados por el Consejo Nacional de Elecciones de Venezuela.

"Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano. (...) Ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas, se ha dispuesto el inmediato llamado a consultas del embajador peruano acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela", acotó en su red social el jefe de la Cancillería.

Vale resaltar que el jefe del Palacio de Torre Tagle no fue la única autoridad nacional e internacional que levantó la voz ante el supuesto fraude en los comicios de Venezuela. Otros personajes de la región condenaron los resultados del país bolivariano.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, señaló tener serias preocupaciones por los resultados anunciados por el gobierno de Venezuela. "La comunidad internacional está observando de cerca y actuará acorde", acotó el funcionario norteamericano.

Tal fue el caso del presidente de Chile, Gabriel Boric, aunque en diferentes ocasiones no se mostró en contra del gobierno de Venezuela, luego de los resultados expuestos por el CNE, tildó de "poco creíbles los resultados".

"El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", señaló el presidente del país sureño.