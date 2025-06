"El Perú entero no les daría la confianza": Podemos Perú reitera rechazo al Gabinete de Eduardo Arana

El líder de Podemos Perú, José Luna, reiteró que su bancada no dará el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Eduardo Arana. Según precisó, no se realizó un cambio profundo de los ministros que, en su mayoría, son los mismos que fueron liderados por Gustavo Adrianzén.

Desde el Congreso de la República, el parlamentario Luna cuestionó al Ejecutivo debido a que a pesar de haber tenido la oportunidad de rectificarse colocando nuevos titulares en los distintos sectores del Estado, se prefirió mantener a los mismos que, iban a ser censurados antes de la renuncia de Adrianzén.

"Podemos Perú no le va a dar la confianza porque son los mismos y han tenido la oportunidad de hacer el cambio, pero ¿se hizo el cambio? No. Entonces Podemos Perú no va a dar la confianza porque el Perú entero nos está viendo y el Perú entero no les daría la confianza", dijo Luna, este jueves 12 de junio.