Elecciones 2026: Congresista Carlos Anderson confiesa que desea ser presidente del Perú

En exclusiva para Exitosa, el congresista Carlos Anderson manifestó su intención de participar en las Elecciones Generales del 2026, a fin de convertirse en el próximo presidente del Perú.

En el programa Informamos y Opinamos, el parlamentario no agrupado aseguró que esta posibilidad surge debido a su reciente inscripción en un partido político, el el cual buscará tentar un cupo dentro de los próximos comicios electorales.

Durante el diálogo con la periodista Karina Novoa, comentó que se encuentra inscrito en el partido político Perú Moderno, el cual también integra el empresario Carlos Añaños. Asegura que su agrupación busca sentar las bases de "un partido del siglo 21", muy cercano a la ciudadanía y los jóvenes. En esa línea, el parlamentario reveló la infidencia de su deseo de ser presidente del país.

"Eventualmente, se darán elecciones internas, y competiré, porque yo quiero ser presidente del Perú" declaró en primicia para Exitosa.

Ante esto, resaltó que el empresario Añaños también competiría en las elecciones primarias, por lo que espera que dentro de su partido pueda ser elegido como el candidato presidencial. En caso de no ser elegido, aseguró que seguirá trabajando por el país, ya que tras su llegada en 2009, vino con todas las intenciones de servir al Perú.

"Yo he tratado (servir al Perú) enseñando en las universidades, dado conferencias, participando en medios, siendo presidente de una institución del Estado (Seplan), y ahora como congresista. Y claro, quiero ser presidente del Perú. Por amor al Perú", finalizó.

En un momento de su intervención, el congresista Carlos Anderson se refirió con respecto a la idea de que el Congreso de la República es quién sostiene a Dina Boluarte en el Gobierno. En esa línea, indicó que el próximo año la mandataria tendría serios problemas, puesto que las bancadas que hoy la defienden podrían retirar su apoyo.

"Los que hoy en día la sostienen, comenzarán a deslindarse. Yo nunca la apoyé, siempre hemos sido oposición", sentenció.

Asimismo, Anderson cuestionó que, a pesar de no contar con una verdadera "oposición", la jefa de Estado no haya logrado impulsar mejorías en diversos asuntos que aquejan al país. "No ha logrado absolutamente nada en la economía, seguridad ciudadana y más. No supo capitalizar esa libertad y facilidad de tener un Congreso que gobernó junto a ella", indicó.

