Dina Boluarte en "alianza" con el Congreso: Presidenta tiene "adicción" con dar recursos, según exministro de Economía

El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, se refirió a la supuesta "alianza" que existe entre la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República, señalando que dicha relación hace que la mandataria tenga una "adicción" en dar recursos.

"Brinda más y más dinero"

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisó que las diversas problemáticas en diversos sectores del Estado, no se solucionarían brindando más y más presupuesto, como lo haría Boluarte Zegarra.

"Los problemas del país no se resuelven con más plata y más plata, como la presidenta pareciera creer y no hay nadie que la haga ver otra cosa. Su alianza con el Congreso le hace tener una adicción a seguir dando más recursos a diestra y siniestra", dijo a Canal N.

De tal modo, Castilla se refirió al aumento de sueldo mínimo en el Perú, y aseguró que solo 2 % de una población económicamente activa (350 mil trabajadores), se verían beneficiados si esta medida se ejecuta.

En tal sentido, indicó que los 12 millones de trabajadores informales no se verían favorecidos debido a que este posible aumento salarial, no les correspondería. "Hace mucho más difícil formalizar a muchas empresas pequeñas que no pueden sufragar un incremento a los costos laborales", agregó.

SAC archiva denuncia constitucional contra Boluarte

Como se recuerda, el pasado 18 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante las protestas en su contra.

Los decesos ocurrieron durante las manifestaciones violentas en diciembre de 2022 y enero de 2023, tras el intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, y su posterior vacancia.

Por su lado, la Fiscalía interrogó a Boluarte para determinar si ella ordenó el ataque armado contra los protestantes, pero la mandataria negó tales acusaciones, afirmando que el Consejo de Ministros aprobó los planes operativos por las fuerzas del orden.

¿Qué respondió la presidenta a la Fiscalía?

Durante su declaración ante el Ministerio Público, la presidenta mencionó que no tiene ninguna responsabilidad por las muertes provocadas durante las manifestaciones, las cuales ascendieron a 60.

Fuentes cercanas señalaron que luego de la intervención realizada por la fiscal Patricia Benavides, el representante de la Procuraduría General del Estado (PGE), Omar Rojas, esperaba desarrollar sus preguntas, pero se encontró con una negación por parte de la defensa de Boluarte.

