"En Puno no hay otra alternativa que la renuncia de presidenta Dina Boluarte", según Diana Pasaca

En entrevista a Exitosa, la analista política de Puno, Diana Pasaca, se refirió al mensaje presidencial de Dina Boluarte por 28 de julio y aseguró que en la región no hay otra alternativa que la renuncia de la actual mandataria.

"No existe gran expectativa por el mensaje"

Durante diálogo con Jesús Verde para Me Llamo Perú, la especialista dijo que la región altiplánica no va a recuperar la confianza en la jefa de Estado y no existe gran expectativa por el mensaje a la Nación de Fiestas Patrias.

"En Puno no hay otra alternativa que la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Puno no va a lograr recuperar la confianza en la señora, no hay mucha expectativa respecto al mensaje que se va a dar a las 11 a. m.", dijo a nuestro medio.

Del mismo modo, Pasaca puntualizó que en anteriores oportunidades Boluarte Zegarra ha compartido una serie de anuncios que no cumplió a lo largo de los 7 meses de su gestión.

"El problema es que todo lo que dice son simples mensajes que, a lo largo de los 7 meses que ha tenido la oportunidad de gobernar, no ha logrado", añadió en su intervención.

"La población quiere unas disculpas sinceras"

En ese sentido, apuntó que los puneños quieren unas disculpas sinceras de la mandataria, acompañada de acciones concretas para determinar "responsabilidades", frente a las muertes de los manifestantes en el denominado '9 de enero'.

"La población espera que haya unas disculpas reales, sinceras, pero no solamente en palabras sino con acciones concretas, para determinar las responsabilidades de los asesinados del 9 de enero y, en las fechas sucesivas, no solo en Puno sino a nivel nacional", agregó.

Finalmente, la especialista calificó de "importantes" las palabras del cardenal de Lima, Carlos Castillo, y espera que sirvan para que las autoridades mejoren la conducción en sus respectivos sectores.

"Ha sido palabras muy importantes como lo decían, las han vertido a las principales autoridades, a los políticos de nuestro país. Ojalá que cale y pueda haber una conducción a partir de este mensaje muy importante de la Iglesia", declaró.

