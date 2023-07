Dina Boluarte sobre su gobierno: Hemos marcado la diferencia de buscar personas altamente calificadas

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que su gobierno se diferenciado de anteriores gestiones por trabajar con "personas altamente calificadas". Según la mandataria, el Ejecutivo realiza una selección exhaustiva a los profesionales que desempeñarán un cargo en el Estado.

Las palabras de la mandataria tuvieron lugar esta mañana en el marco de la entrega de departamentos a los medallistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Allí, la jefa de Estado indicó que si el Gobierno se equivoca, buscan no volver a repetir el error posteriormente.

"Este gobierno ha marcado una diferencia desde el inicio: buscar personas altamente calificadas. Claro que a veces cometemos errores en esa búsqueda, y seguramente hay que pedir disculpas por ello. Pero de esos errores aprendemos y los enmendamos. No nos vamos a volver a equivocar. Vamos a filtrar de manera exhaustiva el perfil de cada profesional", declaró.

La presidenta de la República brindó estas declaraciones luego de los cuestionamientos a la designación del nuevo presidente de EsSalud, César Linares, quien cuenta con denuncias en su contra.

Y es que el nombramiento de dicho funcionario ha generado indignación en los poderes del Estado. Uno de los congresistas que se refirió sobre este caso fue Roberto Chiabra, quien señaló que Dina Bolaurte estaría cometiendo los mismo errores que Pedro Castillo.

"No hemos cambiado de Gobierno, porque se siguen cometiendo los mismos errores que el exgobierno de Pedro Castillo. Qué tal habilidad para nombrar en el cargo a personas cuestionadas, con juicios. Somos 33 millones de peruanos, no sé si no hay un médico con capacidad de gestión y que esté limpio", señaló el legislador.