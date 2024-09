Ernesto Blume niega ataques al MP desde el Congreso: "Se autodesestabilizó por sus propios enfrentamientos"

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, negó la existencia de presuntos ataques por parte del Congreso de la República hacia el Ministerio Público (MP), asegurando que esta misma se habría "autodesestabilizado por sus propios enfrentamientos".

En una reciente entrevista para 'Canal N', Blume Fortini se refirió a las leyes que actualmente promulga el Parlamento y que tendrían en la mira al MP, afirmando que dicha entidad pública se habría puesto en una "situación complicada" debido a la ineficiencia de algunos de sus integrantes.

Asimismo, se mostró a favor de que las instituciones públicas recobren su autonomía e independencia, sobre todo porque considera que actualmente la situación entre el MP y el Congreso se está convirtiendo en un "espectáculo doméstico" que debería ser manejado con "probidad, idoneidad e imparcialidad".

En esa misma línea, Blume criticó duramente al MP, asegurando que "está demostrado" que dicha entidad pública "no es eficiente" en sus investigaciones, por lo que incluso tienen a personas bajo prisión preventiva durante muchos años y sin emitir sentencia alguna.

"Tradicionalmente, durante muchísimos años, la Policía realizaba las investigaciones y el MP colaboraba y se trabajaba en equipo. Yo no sé por qué ahora se rasgan las vestiduras, cuando esta demostrado que el MP no es eficiente en la investigación, tanto es así que hay casos donde tienen en prisión preventiva, años de años a las personas, y no terminan de investigar y no sacan sentencias ya sea a favor o en contra", agregó.