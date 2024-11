Exjefe de la Dini resta importancia a la convocatoria del Consejo de Estado: "Es un té de señoras"

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), Juan Carlos Liendo, restó importancia a la convocatoria de la presidenta Dina Boluarte al Consejo de Estado y la calificó como un "té de señoras".

En entrevista con Canal N, el especialista aseguró que el Consejo de Estado no tiene ningún carácter vinculante, jurídico, legal ni administrativo.

"El Consejo de Estado es simplemente un consejo consultivo, no tiene ningún carácter vinculante, jurídico, legal ni administrativo. No está en la Constitución y no forma parte de ningún sistema administrativo del Estado. Comentando con compañeros decían que este es un té de señoras que no aterrizan en nada concreto", declaró.