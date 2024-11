APEC: Solo 11 de 21 países han confirmado asistencia al foro internacional en Lima, según CCCH

El presidente de la Cámara de Comercio de Chancay (CCCH), Jaime Noriega, informó que solo 11 de los 21 países miembros del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) han confirmado sus asistencia al encuentro que se desarrollará en Lima desde este 10 de noviembre.

Durante una entrevista para Canal N, el representante de la asociación señaló que esta situación es un "termómetro de seguridad" debido a que se trata de un evento internacional.

En esa línea, Noriega resaltó que la posible inasistencia del 50% de los países miembros sí es un problema debido a la magnitud del evento. Sin embargo, consideró que la ausencia del presidente de China, Xi Jinping, a la inauguración del Puerto de Chancay no responde a los mismos motivos de inseguridad.

Según indicó, el mandatario asiático no vendría al Perú debido a que no existe una vía de acceso rápido y segura hacia de la ciudad de Huaral. El presidente de la CCCH calificó como un "caos" el trayecto desde Lima hacia el puerto.

Por su parte, el exjefe del gabinete de asesores, Luis Herrera, indicó que el Gobierno demuestra debilidad política al no poder garantizar la seguridad del presidente de China, Xi Jinping, para que viaje a Chancay a inaugurar el megapuerto.

El exfuncionario señaló que este escenario impedirá que la inauguración del Puerto de Chancay sea "por todo lo alto". En ese sentido, señaló que la transmisión virtual de este evento demuestra que existe una apreciación negativa por parte de los equipos de seguridad de los gobiernos visitantes respecto a esta materia.

"(¿Hay precedentes?) No, es inédito. (...) El hecho de no poder hacerlo es porque hay una apreciación de los equipos de seguridad de los mandatarios que les han señalado que no es seguro ni se puede garantizar que si vienen a Chancay no haya paralización de carreteras, violencia o reclamo contra el gobierno", señaló.