Fernando Tuesta: "El Congreso nunca dio muestras de interés por el adelanto de elecciones"

13/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y especialista en temas electorales, se manifestó acerca del proyecto de adelanto de elecciones, que promueven varias autoridades, ante la crisis política y social que afronta el país.

"Hay que recordar que antes del 7 de diciembre ya se hablaba del adelanto de elecciones como una salida a una crisis que se profundizaba (...) El Congreso de la República nunca dio muestras de interés por el adelanto de elecciones. Estuvo presionado y, por lo tanto, se vio obligado a discutirlo", declaró Tuesta en entrevista con Exitosa.

Asimismo, indicó que a los miembros del Poder Legislativo "no les importa mucho" el adelanto de elecciones, porque "tienen demasiados incentivos para quedarse". En esa línea, señaló que los parlamentarios no serán reelegidos por los ciudadanos y que, por ese emotivo, algunos no están de acuerdo con realizar nuevos comicios.

"Está en juego sus ingresos significativos, pero en estos congresistas el factor de ingresos es más significativos, porque la mayoría no han tenido carrera política, nunca han tenido ingresos de esta naturaleza y probablemente no lo tendrán", manifestó.

"Nuestras bancadas son numerosas. La bancada más grande es de Fuerza Popular con 24 de 130 congresistas. Hay un alto fraccionamiento y las bancadas tienen capacidad de negociación y capacidad de boicotear. Esto es lo que ha sucedido", añadió.

Además, señaló que el Parlamento no ha llegado a ningún acuerdo sobre atender una de las demandas de los manifestantes: el adelanto de los comicios. Asimismo, consideró que "después del 17 de febrero que termina la legislatura, la decisión caerá casi en la presidenta Dina Boluarte".

"El adelanto de elecciones está cada vez más lejano desde el lado del Congreso. Desde el lado del Ejecutivo tampoco hay el deseo, la voluntad política, en donde se juega el Ejecutivo y constantemente señale que este es un camino que se debe transitar", señaló.