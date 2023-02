Guido Bellido: "La Policía y el Ejército tienen que avanzar en la pacificación del VRAEM"

13/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Perú Bicentenario, Guido Bellido, se pronunció luego de que una emboscada en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) dejó como saldo a siete policías fallecidos; y consideró que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército tienen que avanzar en el objetivo de pacificar la zona.

En declaraciones ante la prensa, el legislador también indicó que es necesario se determine si se cumplieron los protocolos respectivos durante la labor que desempeñaban los efectivos policiales que fueron víctimas del ataque.

"Entendemos que el personal de la Policía Nacional, y tanto del Ejército, están en una zona de emergencia, hay protocolos que se deben cumplir para su desplazamiento y demás. Habría que ver cuales han sido esos protocolos, si se han cumplido o no se han cumplido, como se ha abordado el tema y, obviamente, la Policía y el Ejército tienen que avanzar en la pacificación del VRAEM", manifestó.

De igual manera, Bellido Ugarte lamentó los asesinatos de los agentes PNP y mencionó el pedido que hizo la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, para que la Comisión de Defensa del Congreso cite al ministro del Interior, Vicente Romero, y al titular de Defensa, Jorge Chávez, a fin de que briden información sobre el mencionado atentado.

"Reiterar y ratificar nuestra solidaridad y nuestro dolor por todos los hermanos de la Policía Nacional que han sido inhumanamente asesinado. Pero, sin embargo, al mismo tiempo tiene que hacerse una evaluación. Entiendo que hay colegas congresistas que han planteado ya incluso para convocar al ministro de Defesa y al ministro del Interior, para que den las explicaciones correspondientes", indicó el congresista.

Finalmente, el legislador de Perú Bicentenario se refirió a aquellas voces que señalan la emboscada en contra de los policías no sería narcoterrorista, sino vinculada únicamente al tráfico de drogas, y recalcó que le corresponde a las instancias correspondientes determinar ello.

"Mientras que estas (muertes) no sean investigadas, no sean determinadas, no puede uno decir con certeza (que la emboscada no fue narcoterrorista), mucho menos una autoridad puede atreverse a ello. Hay las instancias que tienen que ver la investigación que corresponde y son ellos los que no tienen que decir quienes son los responsables de estos hechos", puntualizó.

