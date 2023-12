Flor Pablo sobre Alberto Fujimori: "Este no es indulto humanitario, es un indulto político"

La congresista Flor Pablo se refirió a la reciente aprobación del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la liberación inmediata del ex presidente Alberto Fujimori, calificándola de "indulto político".

En declaraciones a la prensa, desde el salón de 'Los Pasos Perdidos' del Congreso de la República, Pablo Medina precisó que el indulto otorgado a Fujimori no es humanitario sino político, asegurando además, que cuando se lo otorgó Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue con la intención de evitar su vacancia.

"Este indulto no es un indulto humanitario, es un indulto político, porque bien se sabe que cuando se negoció con el ex presidente Kuczynski fue por los votos para no vacarlos, como siempre el fujimorismo teniendo del cuello a los presidentes le dijeron o el indulto o tu vacancia", señaló a los medios de comunicación.