Freddy Vracko a Dina Boluarte: "La gente ha visto al premier como la persona que no genera diálogo"

03/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista para Exitosa, el presidente de la Asociación de los Movimientos Regionales del Perú, Freddy Vracko, se pronunció acerca del accionar del Gobierno de Dina Boluarte Zegarra frente a las protestas a nivel nacional.

En ese sentido, Vracko señaló para Katyusca Torres de Exitosa te Escucha que la población no concibió la idea de que en el Pleno del Legislativo se iban a tomar decisiones a favor de un adelanto los comicios generales para este año.

De acuerdo a ello, el dirigente sostuvo que el titular del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola Peñaranda, es visto por la ciudadanía como el autor de los más de 50 fallecidos confirmados en la crisis social y política que afronta la nación.

"La gente nunca creyó que iba a haber adelanto de elecciones, entonces, tenían razón de desconfiar. El señor Otárola, es el responsable ante la visión de las personas, de las muertes en las protestas. Acá hay dos cosas simples: o se va Dina Boluarte o sacamos al premier".

Asimismo, indicó que las personas se vieron "traicionados" por Pedro Castillo Terrones y en Hemiciclo al no escuchar sus demandas y velar por cerrar las brechas en beneficio de las comunidades más alejadas, por consiguiente, pidió laborar de la mano con el Ejecutivo con la finalidad de encontrar una salida pronta.

"Es identificado que Otárola es el represor, si se lo saca, de inmediato trabajamos para hablar sobre las reformas verdaderas que requiere la Constitución (...) La ciudadanía se vio traicionada con Pedro Castillo y el Congreso".

Por último, exhortó a la jefa de Estado a retirar a Otárola Peñaranda como primer ministro o, si no, que dé un paso al costado de la presidencia; puesto que, aseveró que el exlíder de la cartera de Defensa es "discordante y no genera diálogo".

"No hay opción del Congreso, la opción número es que se vaya, pero eso es simplista, porque el Parlamento se va hacer cargo de todo el Perú y no servirá de nada. Usted sabe que el premier es la persona discordante y no genera diálogo".