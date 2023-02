Dina Boluarte: "Hay un sector mínimo que pide mi renuncia pero no vamos a ceder a ese chantaje"

02/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, advirtió este jueves que no cederá ante lo que llamó el "chantaje" de un "sector mínimo de la población" que, según precisó, pide su renuncia al cargo, en el marco del debate de la propuesta de adelanto de elecciones generales en el Congreso.

"Vamos a esperar lo que en el Congreso decidan, está en sus manos decidir el adelanto de elecciones. Mi renuncia no está en juego en esa situación", declaró tras realizar la visita técnica a la refinería de Talara, ubicada en la región de Piura.

"Yo sé que hay un sector mínimo de la población, de estos grupos que están generando la violencia y el caso en el país, que a manera de chantaje están pidiendo la renuncia de la presidenta y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político y anárquico que quiere llevar el país al desorden y crisis", agregó.

En esa línea, Boluarte Zegarra pidió al Parlamento responder con altura "a las necesidades que el pueblo está pidiendo", respecto al adelanto de los comicios a 2023.

"El Congreso ya la iniciativa legislativa que nosotros hemos enviado, solamente pedirles con el respeto que corresponde como primer poder del Estado, responder con altura a las necesidades que el pueblo está pidiendo: adelanto de elecciones y nos vamos todos", enfatizó.

Raúl Molina

Asimismo, informó que aceptó la renuncia de Raúl Molina al puesto de jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. Indicó que el ahora exfuncionario dejó el cargo "en buenas lides". Sin embargo, evitó pronunciarse respeto a la carta de dimisión de Molina.

"Respecto del jefe de gabinete, he aceptado su renuncia, se ha ido en buenas lides, no tengo más que responder [...]. Ha renunciado, no tengo más que opinar respecto a lo que él haya escrito con su carta de renuncia", puntualizó.