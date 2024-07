Gobernador de Cusco cuestiona al Gobierno de Dina Boluarte: "Han superado su capacidad de accionar"

En entrevista con Exitosa, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, cuestionó la capacidad del Gobierno de Dina Boluarte y aseguró que el Ejecutivo no es capaz de administrar proyectos de inversión.

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, Salcedo precisó que en cada sector del Estado se encontrará una "injerencia" que duplica esfuerzos y recursos que, "pulverizan" el dinero que tiene el Perú.

"Considero que los ministerios del Ejecutivo ha superado su capacidad de accionar y que hasta hoy ya no puede administrar y gerenciar mínimamente proyectos de inversión", dijo a nuestro medio.

De tal modo, aseguró que los gobernadores y alcaldes a parte de convertirse en tramitadores, son actualmente "mendigos" que dan vuelta a los ministerios, frente a un "centralismo" por parte del Ejecutivo y del Legislativo.

En tal sentido, indicó que existen diversos problemas en las 25 regiones del país, en donde los ministerios no tienen una "claridad" precisa para ejecutar una sola obra. "Hay un estado que al incumplir con los compromisos, simplemente genera desconfianza", precisó.

Como se recuerda, el pasado 04 de abril, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió investigación preliminar contra el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, por el caso 'Rolex'.

A través de su cuenta oficial de 'X', el Ministerio Público (MP) precisó que las diligencias contra el titular del Gobierno Regional de Cusco es por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, ello por la supuesta adquisición de relojes de alta gama.

El gobernador del Cusco, Werner Salcedo, reiteró que sus relojes Rolex son imitaciones y señaló que fueron entregados en el despacho fiscal.

El titular del Gobierno Regional de Cusco aseguró que se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de la Nación para colaborar con las investigaciones que le regalaron.

"Hoy, 4 de abril, me he presentado de manera voluntaria al Ministerio Público para colaborar con la investigación fiscal sobre los 02 relojes que, en mi caso, me fueron regalados y reitero que son de IMITACIÓN. Estos artículos se han entregado en el despacho fiscal", escribió.