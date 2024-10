Guido Bellido habría usado dinero del Estado para viajar a Ayacucho por acto proselitista

El legislador de Podemos Perú, Guido Bellido, quien llegó a la Representación Nacional con Perú Libre en representación de la región Cusco, fue acusado de usar recursos del Estado para llevar a cabo actos proselitistas destinados a su propio partido político. Este agrupamiento pretendería ser el camino del congresista para llegar hasta la presidencia de la República.

Una investigación periodística puso en evidencia que el representante nacional, conocido también como 'Puka', aprovechó su viaje de representación para ir a la región Ayacucho y establecer las bases de su organización Pueblo Consciente. Ello fue corroborado por publicaciones difundidas en sus propias redes sociales.

La reunión que tuvo lugar el pasado 10 de agosto, tuvo además gigantografías con el rostro de quien sería su representante para el máximo puesto en el Estado, además de llevarse a cabo en un lugar alquilado, con mesas y sillas, y todo lo pintoresco que requería tan especial ocasión tanto para Bellido como para los militantes.

Fue la investigación de Panorama que detalló además lo declarado por el primer premier de la efímera era de Pedro Castillo. Él alude haber estado presente en solo tres de las reuniones de Pueblo Consciente: Una celebrada en Puno, otra en Cajamarca y otra en Cusco. Empero, omitió mencionar la más reciente desarrollada en Ayacucho.

Solo al ver las fotografías en las que se da cuenta de que en realidad sí participó de la sesión en la región Ayacucho, su previamente señalado "no me acuerdo" se convirtió en un "¡Ah, sí! Eso fue en Ayacucho , de pasada".

"Eso fue un saludo, siempre es bueno ir a escuchar a todos los sectores qué es lo que dicen. Yo no he ido a esa reunión. Eso ha sido una cosa de pasada. Yo he ido a función congresal. Me han invitado, pero ha sido una cuestión de rato. He ido de paso, me pidieron que yo los salude y he ido a saludarlos. ¿Cuál es el problema allí? ¿Eso es delito? Habré estado 15 o 20 minutos", relató.