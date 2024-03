Gustavo Adrianzén arremete contra Gobierno de Pedro Castillo: "Me parece inaceptable que nos comparen"

El premier Gustavo Adrianzén mostró su incomodidad luego que se comparó la actual gestión de Dina Boluarte con el Gobierno del expresidente Pedro Castillo. Según señaló, le parece "inaceptable" que se asocie el caso de la Sarratea, en el marco de la pérdida del cuaderno de ocurrencia de la presidenta.

Mediante declaraciones a los medios, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) descartó que se produzcan hecho ilícitos en casa de la mandataria, tras la pérdida del cuaderno de ocurrencia.

"Me parece inaceptable que nos comparen con el Gobierno golpista anterior y que se pueda hacer una asociación de los ilícitos que todos sabemos se producían en la casa de Sarratea con las acciones normales y familiares que se puedan realizar en los domicilios de la presidenta", dijo en conferencia de prensa.

De tal modo, el premier Adrianzén resaltó que el actual Gobierno de Boluarte no tiene ninguna denuncia por casos de corrupción. "Ni siquiera indicios", agregó. Además, precisó que se tratan de "casa de familias honorables", debido que realizan actividades privadas.

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó el uso del cuaderno de ocurrencias de la casa de la presidenta Dina Boluarte y señaló que sería un "método" que utilizaba Pedro Castillo para seguir a sus ministros.

El premier cuestionó el registro de visitas y salidas de la casa de la mandataria e manifestó que resulta "incomodo" y "perturbador" que alguien esté registrando quién entra, a qué hora entra, quién sale y a qué hora sale del domicilio de la jefa de Estado.

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que el "método" habría sido introducido por el expresidente Pedro Castillo en su gabinete, no obstante, precisó que dicha información debe ser comprobada.

"He tenido información, y esto lo pongo entre comillas y con cargo a revisarlo, que este habría sido un método que el felón Pedro Castillo introdujo en su gabinete para seguir, supongo yo, o reglar a sus ministros. Me imagino que desconfiaba de todos, no puedo asegurar que así sea, pero en todo caso la información que se haya dispuesto llevar estos cuadernos a los domicilios habría provenido de ese momento", agregó.