Gustavo Adrianzén justifica "alta rotación" de ministros en el Mininter: "Es una cartera sumamente compleja"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, justificó la "alta rotación" de ministros en el Mininter y aseguró que dicha cartera es "sumamente compleja".

En conferencia de prensa, el premier indicó que manejar el Ministerio del Interior es complicado, debido a que la persona que asuma dicho sector debe enfrentar al crimen organizado transnacional y la violencia urbana.

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) apuntó que el Mininter genera una sobrecarga de trabajo porque la cartera tiene limitaciones "muy grandes" como el número de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por otro lado, Adrianzén Olaya descartó que Walter Ortiz haya renunciado al cargo de ministro del Interior por la presencia del coronel PNP Harvey Colchado en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC).

"Permanentemente afirmo ante ustedes que, el que habla y todos los ministros, estamos sujetos a un permanente proceso de evaluación (...) En el caso del exministro Ortiz, se venían haciendo importantes golpes contra la criminalidad organizada, no solamente en Lima sino en regiones, en especial en Pataz. Sin embargo, los señores ministros, por razones personales, toman la decisión de apartarse del Gabinete. Cuando conversé con el señor ministro, me expuso esas razones que no puedo revelar y que me parecieron comprensivas", declaró.