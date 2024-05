Caso 'Rolex': Gobernador del Cusco asegura que la Fiscalía y el PJ tendrán que decir "la verdad"

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, se pronunció con respecto a la situación legal que atraviesa el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en el marco del caso 'Rolex' y consideró que la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial son las únicas instituciones que llegarán a la verdad.

En conferencia de prensa, Werner Salcedo señaló que Oscorima deberá responder por las acusaciones en su contra, tras ser sindicado de entregar joyas valorizadas en millones de dólares a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a cambio de presuntos beneficios económicos, puesto que ello configuraría como delito de cohecho activo genérico.

Asimismo, precisó que si Oscorima continúa guardando silencio ante la Fiscalía, tal como habría sucedido nuevamente en la citación del jueves 16 de mayo, las "instancias respectivas" deberán anunciar la verdad, así como las consecuencias de esta intricada historia.

El premier Gustavo Adrianzén se pronunció sobre las mociones de vacancia presentadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y consideró que existe un grupo reducido de congresistas que buscan "la desestabilización, quebrar el Gobierno y el caos". "No lo van a lograr", manifestó.

Mediante conferencia de prensa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expresó su molestia hacia los parlamentarios que promovieron las tres mociones de vacancia contra Boluarte, las cuales fueron rechazadas este viernes.

"Hay un grupo reducido de bancadas y de parlamentarios en el Congreso de la República que no lo que quieren es la desestabilización, quebrar al Gobierno, quieren el caos. A ese grupo, les decimos que no lo van a lograr, que no vamos a permitir que alguien quiera quebrar la gobernabilidad del país para conducirnos a la inestabilidad y el caos", dijo a los medios, este viernes 17 de mayo.