'Los Waykis en la Sombra': Mateo Castañeda pide ser investigado por la PNP ante presunta "falta de objetividad" de la DIVIAC

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, continúa escribiendo cartas en calidad de detenido preliminar por el caso "Los Waykis en la sombra". En esta nueva misiva, el letrado ha solicitado que su situación sea investigada por la Policía Nacional del Perú (PNP) ante una presunta "falta de objetividad" por parte de la DIVIAC.

A través de este documento, el letrado expresó que la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), organismo independiente de la PNP, no puede investigar su caso porque estarían actuando en forma de "venganza" porque, según cuenta, tendrían la hipótesis de que él habría separado al jefe de dicha organización, el coronel Harvey Colchado.

"En mi caso, se dice que habría intentado "desarticular" a la DIVIAC logrando la "separación" de su jefe Colchado. Luego, la misma DIVIAC me investiga en secreto, me allana, me detiene, ahora participa en todas las diligencias e incluso son mis celadores", escribió.