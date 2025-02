Harvey Colchado confirma reducción presupuestal para investigación policial: "Deben poner a líderes capaces"

El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), Harvey Colchado, confirmó que se ha reducido el presupuesto para la investigación policial y aseguró que son los policías quienes deben llevar sus propios accesorios y hasta completar con su propio sueldo.

En una entrevista con Panamericana, el coronel cuestionó la estrategia actual del ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, y solicitó cambios en su gestión.

Del mismo modo, Colchado criticó que los departamentos especializados estén bajo la jurisdicción de la Región Policial en lugar de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), lo que, según él, desvía su labor investigativa hacia operativos de patrullaje.

Asimismo, Harvey Colchado advirtió sobre la escasez de agentes especializados en criminalística e inteligencia, una situación que se ve agravada por la falta de capacitación y la inadecuada asignación de personal, ya que muchos son reasignados a funciones ajenas a la investigación criminal.

Como se recuerda, el exjefe de la Diviac denunció que el gobierno de Dina Boluarte le está haciendo reglaje e indicó que tiene información de policías y civiles, quienes aseguran que el Gobierno estaría observando sus movimientos con el objetivo de "victimarlo".

"Tengo mucha información de policías y civiles que me dicen que ellos (los del Gobierno) me están haciendo reglaje. Me dicen que me cuide porque me quieren victimar. Sin embargo, no les tengo miedo. He estado en el Huallaga, he combatido al terrorismo y no tengo miedo. Pero sí estoy atento", declaró a La República.