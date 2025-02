Juan José Santiváñez afirma que no cree en las encuestas: "Mido mi trabajo en base al esfuerzo"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aclaró no creer en las encuestas y aseguró que no basa su gestión como funcionario público en estos resultados, sino en el esfuerzo de su trabajo en la lucha contra la delincuencia. Como se recuerda, una reciente encuesta de Datum señaló que 87% de los consultados consideran que deben dejar el cargo.

El alto funcionario enfatizó su poca confianza en las encuestas, asegurando que su aceptación habría subido hasta 5% en comparación con los índices presentados en diciembre. En su lugar, detalló creer que su trabajo lo mide con base en su esfuerzo y los trabajos que desde el Interior se viene ejecutando respecto a la lucha contra la delincuencia.

"Yo no guío mi trabajo en base a las encuestas. Mido mi trabajo en base al esfuerzo que nosotros hacemos y a los trabajos que estamos haciendo estructurados en la lucha contra la delincuencia Y, en segundo lugar, en el supuesto que yo me guiara en las encuestas; en diciembre, la aceptación que tenía en diciembre de 2024 era del 6%. ¿Cuánto tengo ahora? 11%. Yo no creo en las encuestas, pero he subido cinco puntos", complementó.