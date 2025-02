Dina Boluarte es la presidenta de América Latina con el peor desempeño, según encuesta de CID Gallup

La presidenta Dina Boluarte alcanzó un 6% de desaprobación a su desempeño en enero del 2025, de acuerdo a la última encuesta que publicó CID Gallup el último lunes.

Según se ha podido conocer, este bajo porcentaje la coloca escaños más abajo que el mandatario de Argentina, Javier Milei, y el de Bolivia, Luis Arce.

La encuestadora consultó a 1200 ciudadanos de cada país de Latinoamérica la siguiente pregunta: "¿Cuál es la opinión que tiene usted de la manera en que desempeña sus labores como presidente?".

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el mandatario que ha recibido mayor aprobación ciudadana con un 83%, seguido por su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Cháves con 65% y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader con 59%.

En tanto, los jefes de Estado que tienen la menor aprobación son los de Guatemala, Bernardo Arévalo con 39%; Argentina, Javier Milei con 32%; Bolivia, Luis Arce 10%, y finalmente Perú, Dina Boluarte 6%.

En enero de eswte año, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a las encuestas que la ponen entre las más bajas cifras. La dignataria indicó haber solicitado que la califiquen con un cero, para que así los impulsen a trabajar más.

La jefa de Estado enfatizó en que, pese a las críticas en contra de su gobierno, está demostrado en que han venido avanzando con mejoras a la economía y que ese es un punto innegable, inclusive para aquellos que señalan que "no trabaja". La mandataria enfatizó en que seguirán trabajando para los beneficios del Perú.

"Este año que terminó, 2024, vimos con satisfacción y orgullo que nuestra economía ha crecido. Eso nadie lo puede negar, ni siquiera aquellos que nos dicen que no hacemos nada y que nos ponen en las encuestas el 3%, 4%. Ayer en un periódico que nos quiere mucho nos han puesto un puntito más. Yo lo que les he dicho es no me hagan el favor. No les he dicho que me suba, pónganme 00 realmente nos concentramos en seguir trabajando", comentó.