Herrera sobre Dina Boluarte: "¿Qué presidenta es esa que combate la corrupción cuando guarda silencio?"

En entrevista con Exitosa, Eduardo Herrera, director de Kuskachay, Asociación de Lucha Anticorrupción, cuestionó a la presidenta Dina Boluarte en el marco de las investigaciones en su contra.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Exitosa Perú, Herrera criticó que la mandataria guarde silencio cuando se le consulta sobre casos como Qali Warma. Para el director de Kuskachay, esta actitud iría en contra de la lucha contra la corrupción al tener cuenta que esta investigación se da por presuntamente haber incurrido en este delito.

"A mi me gustaría que ella (Dina Boluarte) hable con ese fervor en sus declaraciones, pero guarda silencio. ¿Qué presidenta es esa que combate la corrupción cuando guarda silencio frente a las imputaciones que le dirigen?", declaró para nuestro medio.

Las declaraciones de Herrera se dan luego de que la presidenta anunciara que impulsará un proyecto de ley para expulsar a las empresas extranjeras que sean corruptas. El representante de Kuskachay sostuvo que la mandataria "está haciendo un show" debido a que ella misma habría incurrido en las prácticas ella busca combatir con su propuesta legislativa.

Asimismo, precisó que esta iniciativa es "contra natura e inconstitucional". En esa línea, señaló que este proyecto de ley no atiende el problema de fondo y solo sería "populista". Por lo que, destacó que para una efectiva lucha contra la corrupción es necesaria una reforma del sistema de justicia.

"Es una ley inminentemente populista que va contra natura y es inconstitucional y que no toma el tema de fondo. Seguramente hay funcionarios muy buenos en el Estado pero también los otros. Más allá de leyes populistas hay que incidir es que el sistema de justicia no funciona y no la procesa a ella con rapidez", manifestó.