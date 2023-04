Hoy se cumplen 31 años del autogolpe del 5 de abril de Alberto Fujimori

Una fecha histórica. Un día como hoy hace 31 años, Alberto Fujimori cambió la historia del Perú tras ejecutar el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992. Con una de las decisiones más polémicas y discutidas de la política peruana, el expresidente se dirigió a toda la población peruana y comunicó el cierre del Congreso de la República con el apoyo de las Fuerzas Militares.

Era el primer domingo de abril de 1992. Durante la noche, alrededor de las 10:00 p.m., el entonces mandatario peruano Alberto Fujimori aparecía en todos los televisores del país para dar un mensaje a la Nación. Tras tomarse un pequeño sorbo de agua, el expresidente estaba próximo a notificar una de las decisiones más importantes para el Perú.

"Como Presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido la responsabilidad de asumir una actitud de excepción, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Disolver, disolver, temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura del Poder Legislativo que se aprobará mediante un plebiscito nacional", dijo en televisión nacional.