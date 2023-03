Henry Shimabukuro: Dina Boluarte me dijo se aseguraría que yo esté cuando arresten a Keiko Fujimori

27/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El empresario Henry Shimabukuro aseguró que la presidenta Dina Boluarte le prometió que si ganaba la campaña electoral del 2021, donde era vicepresidenta de la plancha de Pedro Castillo, se aseguraría de que él esté presente cuando arresten a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Juicio transparente

Según indicó el empresario, la mandataria peruana le dijo que haría "más transparente" el juicio de Keiko Fujimori y lo llamaría para que él pueda visualizar el momento de su arresto.

"Ella me dijo, y eso marcó mucho en mí, me dijo que si ella ganaba la elección, ella me prometía que iba a ponerlo más transparente su juicio de Keiko Fujimori para que, cuando en el momento en el que la arresten, ella me iba a llamar para yo estar presente. Así me lo dijo, abiertamente, porque me dijo 'yo también estoy en contra de esa señora'", declaró para Epicentro TV.

¿Por qué estaba en contra de Keiko Fujimori?

Shimabukuro Guevara manifestó que su empresa sufrió una estafa por parte parte de un testaferro de la familia de los Fujimori, debido a que no le pagaron el dinero correspondiente por la construcción de un almacén para la empresa de Alberto Fujimori.

En ese sentido, indicó que la mencionada promesa de la actual presidenta de la República, Boluarte Zegarra, nació a raíz de que él le contó los motivos por los que apoyaba su campaña electoral.

"Si solo yo, que era un empresario pequeño sin poder, ellos sin llegar al Gobierno prácticamente me estafaron, me hicieron mucho daño; yo dije imagínense en el momento que ellos sean Gobierno, cuánto daño podrían hacerle a muchísimas personas", precisó.

"Tracé una meta de que, en cualquier elecciones que ocurrieran, si participaba Fuerza Popular, o la señora Keiko Fujimori, o alguien de su familia, iba a apoyar abiertamente al partido contrario", agregó el empresario.

¿Quién es Henry Shimabukuro?

El empresario Henry Shimabukuro, quien es investigado por integrar el presunto "Gabinete en la Sombra" de Pedro Castillo, habría sido financista de la campaña electoral del 2021 de la actual presidenta de la República, Dina Boluarte; así lo denunció un reportaje periodístico.

Según el programa 'Cuarto Poder', Shimabukuro fue uno de los encargados de respaldar económicamente dicha campaña política, donde se eligió a Castillo Terrones como jefe de Estado y a Boluarte Zegarra como su vicepresidenta.

De acuerdo a las declaraciones realizadas por una testigo, el presunto vínculo entre la ahora mandataria peruana y el empresario se habría dado en una visita que hizo este último al Club Apurímac, a finales de abril del 2021, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia de la República.

De esta manera, ahora el empresario Henry Shimabukuro reveló que Dina Boluarte le prometió que, si ganaban las elecciones del 2021, lo llamaría para que vea el momento en el que arresten a Keiko Fujimori.