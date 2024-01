Inseguridad ciudadana: "El ministro del Interior debió dar un paso al costado", afirma José Cueto

En entrevista con Exitosa, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, consideró que el ministro del Interior, Víctor Torres, "debió ser el primero en dar un paso al costado", ello debido a la permanente inseguridad ciudadana que aqueja al país.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el parlamentario criticó la forma como el Gobierno destituyó a Jorge Angulo del cargo de la comandancia general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"No estoy de acuerdo. El ministro debió ser el primero en dar un paso al costado con toda esta crisis que está pasando y con un maltrato. Las formas estuvieron muy mal planteadas (en la salida de Jorge Angulo), independientemente del tema de Ayacucho. Pero si, por la falta de liderazgo y en el ámbito de la inseguridad ciudadana", declaró.

Asimismo, el legislador de Renovación Popular aseguró que varios de sus colegas han manifestado su postura sobre la necesidad de cambiar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. También, advirtió que si dicho cambio no lo realiza el Ejecutivo, el Congreso de la República lo hará.

"Varios de nosotros hemos manifestado nuestra posición sobre un cambio de premier. La presidenta no lo va a cambiar. Si no dan fuero en su ámbito, tiene que ser removido. Si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones (...) Con todo lo que está pasando en las provincias es lo más conveniente", agregó.