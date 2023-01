Jaime Quito sobre Asamblea Constituyente: La derecha teme a voluntad popular y busca cerrar paso a referéndum

16/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Perú Libre, Jaime Quito Sarmiento, aseguró este lunes que "la derecha le teme a la voluntad popular" y por ello pretenden evitar que se realice un referéndum para la Asamblea Constituyente.

Agregado a ello, el parlamentario del partido del lápiz señaló que el 69% de los ciudadanos peruanos está de acuerdo con que se haga dicha convocatoria, ello según datos de la encuesta IEP.

"En los datos de la última encuesta IEP difundida en La República, el 69% del pueblo peruano está de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La derecha le teme a la voluntad popular por eso busca mecanismos para cerrarle el paso al referéndum constituyente", escribió el legislador Quito Sarmiento en su cuenta oficial de Twitter.

IEP sobre protestas

Es importante señalar que, en entrevista con Exitosa, la jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Patricia Zárate, resaltó que un 58% de los ciudadanos que encuestaron consideró que hubo excesos por parte de las Fuerzas del Orden durante las protestas.

"Hay una pregunta sobre las protestas, sobre si consideran que hubo excesos por parte de las Fuerzas del Orden o se actuó apropiadamente [...] y había un 58% que considera que hubo excesos en el caso de las protestas", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', Zárate Ardela afirmó que "es un menor porcentaje" el que percibe que las Fuerzas del Orden actuaron apropiadamente durante las violentas manifestaciones, pero destacó que, aunque la gente no esté de acuerdo con las protestas, "igual consideran que hubo excesos".

"Las Fuerzas del Orden no actúan por sí solas, no son autónomas, no son deliberantes, tiene que haber una cadena de mando y la jefa del Comando Conjunto es la presidenta, es el Ejecutivo quien está detrás del manejo de las protestas", añadió en Exitosa.

Agregado a ello, se refirió a los fallecidos en las movilizaciones y afirmó que hubo muchos jóvenes que murieron "simplemente porque ayudaban a otros".