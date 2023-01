IEP sobre protestas: "58% considera que hubo excesos por parte de las Fuerzas del Orden"

16/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Patricia Zárate, resaltó que un 58% de los ciudadanos que encuestaron consideró que hubo excesos por parte de las Fuerzas del Orden durante las protestas.

"Hay una pregunta sobre las protestas, sobre si consideran que hubo excesos por parte de las Fuerzas del Orden o se actuó apropiadamente [...] y había un 58% que considera que hubo excesos en el caso de las protestas", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', Zárate Ardela afirmó que "es un menor porcentaje" el que percibe que las Fuerzas del Orden actuaron apropiadamente durante las violentas manifestaciones, pero destacó que, aunque la gente no esté de acuerdo con las protestas, "igual consideran que hubo excesos".

"Las Fuerzas del Orden no actúan por sí solas, no son autónomas, no son deliberantes, tiene que haber una cadena de mando y la jefa del Comando Conjunto es la presidenta, es el Ejecutivo quien está detrás del manejo de las protestas", añadió.

Agregado a ello, se refirió a los fallecidos en las movilizaciones y afirmó que hubo muchos jóvenes que murieron "simplemente porque ayudaban a otros".

La representante del IEP señaló que la encuesta realizada pretendía registrar la opinión de la población con respecto a las recientes protestas registradas en el país, pero también conocer que percepción se tiene a un mes de que el exmandatario Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado.

De igual manera, informó que la gestión de la actual mandataria, Dina Boluarte, cuenta con un 71% de desaprobación.

"Ahora ha aumentado el porcentaje de quienes no precisan (su respuesta), porque para algunas personas, incluso cuando hicimos el piloto de la encuesta, decían que era muy poco tiempo para poder definir una respuesta", agregó.

Respecto al desempeño del Congreso de la República, precisó que "solo el 9% la aprueba" y cuestionó que un sector de la ciudadanía pida que la jefa de Estado renuncie al cargo porque el que asumiría el poder sería el titular del Poder Legislativo, José Williams.

"Si asume Williams ¿cómo va a recibir la gente que asuma un congresista si realmente no quieren al Congreso? Entonces, creo que eso va a ser un problema", manifestó en Exitosa.

Tras ello, dijo que la población debería ser consciente de que los congresistas y la presidenta Dina Boluarte están en sus cargos respectivos como consecuencia de que "la ciudadanía los eligió".

