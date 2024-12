Javier Arévalo califica de "antitécnica" ley que elimina detención preliminar: Está promovida por un "oscuro legislador"

18/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, calificó de "oscuro legislador" a quien impulsa ley que elimina detención preliminar.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el titular del PJ señaló que la iniciativa legislativa responde a "decisiones políticas". En ese sentido, indicó que los parlamentarios deben de asesorarse para estos casos debido a que "el destino de la Nación está en sus manos".

"Son decisiones políticas, antitécnicas. Me han dicho 'nosotros somos políticos'. Sí pues, pero asesorate. El destino de la Nación está en sus manos, no en las de un oscuro legislador", declaró para Exitosa.

Arévalo plantea control difuso ante leyes que contradicen la Constitución

En ese sentido, Arévalo señaló que los jueces podrán plantear el control difuso ante leyes que contradicen la Constitución Política del Perú. Según precisó, esta medida debe de ser "bien motivada" con una adecuada argumentación jurídica.

"Hagamos control difuso, pero bien motivado. Si es contrario a la Constitución, no lo aplico. (...) El juez tiene que hacer el control difuso, pero bien motivado, eso es lo importante. Una adecuada argumentación jurídica", señaló.

Por otro lado, el presidente del PJ se negó a pronunciarse sobre la postura de la Corte Suprema acerca del "activismo judicial" y la decisión de los jueces de no aplicar ciertas leyes. Arévalo argumentó que no se ha encontrado en Lima; por lo que, no ha tomado conocimiento sobre ello.

Acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht

En otro momento, Javier Arévalo indicó que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht debe ser público, debido a que se trata de un tema de interés nacional. El presidente del PJ manifestó que todos los documentos deben estar accesibles a la nación.

El titular del PJ cuestionó que este tema haya llegado hasta el Tribunal Constitucional y apuntó que, inclusive, las sentencias deberían estar accesibles para todos los peruanos. Sin embargo, indicó que el Poder Judicial no se pronunciará sobre el acuerdo debido a que es un tema que ya fue resuelto por el TC.

"No puede haber documento secreto de interés nacional, salvo sean secretos militares (...) No veo la razón para que sea secreto, que tengamos que llegar al Tribunal Constitucional para que esto se abra (...) Todos los documentos deben estar accesibles a los interesados, a la nación. Incluso, las sentencias deben estar accesibles (...) No debería existir este problema", mencionó.

De esta manera, se dio a conocer que Javier Arévalo calificó de "antitécnica" la ley que elimina detención preliminar.