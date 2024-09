Javier González-Olaechea cuestiona a los críticos de Alberto Fujimori: "Debemos saber olvidar"

El excanciller Javier González-Olaechea cuestionó a los críticos del expresidente de la República, Alberto Fujimori, y les pidió que sepan olvidar "lo que hubiéramos querido que no sucediera".

En declaraciones a la prensa, el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE) lamentó el fallecimiento del exmandatario y aseguró que "el consuelo de los demócratas" fue que murió en libertad.

Asimismo, González-Olaechea sostuvo que se debe rendir homenaje por "todo lo que hizo" y afirmó que él no forma parte de las personas que odian al exjefe de Estado. También, apuntó que el país demanda paz y de que se procure construir una democracia.

"Debemos rendirle homenaje por todo lo que hizo y saber olvidar lo que hubiéramos querido que no sucediera (...) Yo no formo parte de las personas que odian, de que procuran la violencia, de que no saben distinguir entre los legados y las deferencias de hace 25 o 30 años. El Perú demanda paz y de que todos procuremos construir trabajo y democracia, eso es lo que desea la gran mayoría de peruanos. Los odiadores no deben tener cabida en una democracia", añadió.