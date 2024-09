Indira Huilca acusa al Congreso de aprovecharse de la muerte de Alberto Fujimori: "No se puede borrar la historia"

En entrevista con Exitosa, la excongresista Indira Huilca cuestionó al Congreso de la República por su postura frente a la muerte del expresidente Alberto Fujimori. La exparlamentaria aseguró que el Parlamento intenta borrar los delitos que cometió el exjefe de Estado.

En conversación con Katyusca Torres-Aybar en el programa 'Exitosa Te Escucha', la exparlamentaria aseguró que no tiene conocimiento sobre manifestaciones de ciudadanos en contra de que el exmandatario reciba los honores de Estado.

"No, no tengo conocimiento de eso (protestas contra honores a Fujimori), será una decisión que tomen quienes consideren que es importante hacer algún tipo de manifestación. Lo que yo sí creo es que no es correcto llamarle detractores. Se entiende el derecho de toda familia de velar a su familiar que ha fallecido. Lo entiendo y lo respeto. Lo que sí no comparto es el intento de ciertos medios de comunicación de, quienes hoy día están en el poder en el Congreso, de utilizar esta muerte para borrar lo que es la historia", declaró.