Javier González Olaechea sobre Nicolás Maduro: "Las actas que muestre no resistirán el análisis informático"

El canciller Javier González Olaechea se pronunció respecto a la situación que viene atravesando la República Bolivariana de Venezuela tras las elecciones presidenciales que concluyeron con la reelección de Nicolás Maduro. Sobre ello, aseguró que no existen actas veraces que Maduro pueda mostrar.

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.) consideró que Maduro es visto por parte de millones de venezolanos como un "dictador".

"El señor Maduro está frente a una encrucijada de no poder mostrar las actas, van a pasar 15 días o 20 y las que muestre no van a resistir el análisis informático (...) Hoy a seis días tampoco las podrán ofrecer porque no existen actas veraces", dijo a Panorama.