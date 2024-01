Jorge Angulo revela que ministro del Interior le consultó si era posible pasar al retiro a coronel Harvey Colchado

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, reveló que el ministro del Interior, Víctor Torres, le consultó si era posible pasar al retiro al coronel Harvey Colchado, jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) y coordinador general del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

En entrevista a un medio local, Angulo Tejada agregó que la misma pregunta fue planteada, pero esta vez, en torno a un coronel denominado 'Bica', quien sería Walter Lozano, otro integrante del equipo especial de la policía.

"Me preguntó en una oportunidad si era posible pasar al retiro al coronel Colchado, sí me preguntó y me preguntó si conocía a un oficial coronel, que le decían 'Bica', yo solamente me quedé callado, y no respondí porque era un tema que es polémico y podría generar mucha polémica si podía o no pasar al retiro", dijo al dominical Panorama.