Jorge del Castillo: "Dina Boluarte nunca habla de política, desafía a la prensa o a sus críticos"

En diálogo con Exitosa, el excongresista Jorge del Castillo cuestionó los discursos de la presidenta de la República y palabras dedicados a sus detractores. Asegura que nunca habla de política y solo desafía a la prensa o a sus críticos.

En conversación con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', Jorge del Castillo aseguró que la mandataria Boluarte palidece de un buen asesor a la hora de declarar frente a las cámaras. Aseguró que sus declaraciones nunca tratan de política.

El otrora presidente del Consejo de Ministros comentó que la actitud de la mandataria nacional evidencia una falta de liderazgo difícil de tratar y que frena cualquier plan de acción. Castillo comentó que le falta criterio político y eso expone una improvisación en materia de sus funciones.

Puntualmente, el excongresista comenta que en sus declaraciones o entrevistas que brinda la presidenta Dina Boluarte siempre se enfoca en responder a sus detractora. O en su defecto, los cuestionamientos que la misma prensa le hacen llegar.

Es difícil en el siguiente sentido, quizá lo puedan hacer los técnicos . Pueden hacer un plan estupendo. Pero si no hay liderazgo la cosa no va a caminar, porque además hay una evidente falta de credibilidad en Dina Boluarte. Yo la veo a la señora que nunca habla de política, menos de alta política. Ella esta buscando qué hacemos con reloj, qué hacemos con lo otro o qué respondemos; desafiando a la prensa, a sus críticos en una entrevista, señaló

En palabras de Jorge del Castillo, la máxima autoridad nacional cuenta con una pésima consejería política que no ayuda a que su imagen mejore sino todo lo contrario. Cuestionó justamente la postura defensiva y de respuesta que siempre tiene frente a cámaras.

Jorge del Castillo hizo hincapié en cómo es imposible que los planes que pueda tener el gobierno nunca tendrán buen camino sin un liderazgo adecuado. Por eso el expremier no augura un avance por la actitud de la mandataria Boluarte.

Asimismo, hizo referencia a las más recordadas frases que usó la presidenta para defenderse frente a las cámaras. En sus declaraciones aseguró que lo expuesto evidencia una falta de criterio político que diferencia a un político de un improvisado.

"No es necesario, yo creo que tiene una pésima consejería política, yo no creo que a ella le van a hacer cosas, tiene un asesor que le dice que no va por una buena ruta. Por qué tiene que estar en un discurso de estado a la defensiva", añadió