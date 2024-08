Jorge Chávez Cotrina minimiza críticas del ministro del Interior a la Fiscalía: "Vienen de quien viene"

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, minimizó las críticas del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra el Ministerio Público.

En declaraciones a la prensa, el especialista apuntó que el titular del Ministerio del Interior (Mininter) debe dar explicaciones por por los recientes audios en los que se revelaría que la presidenta Dina Boluarte le habría ordenado cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Asimismo, Chávez Cotrina aseguró que no le dan importancia a los dichos de Juan José Santiváñez y manifestó que están preocupados en la lucha contra el crimen organizado.

"(¿Le molesta que el ministro continúa emitiendo declaraciones contra la Fiscalía?) No, nosotros a ese tipo de declaraciones no le estamos dando mucha importancia. Solamente, vienen de quien viene. Estamos más preocupados en la lucha contra el crimen organizado. Yo trabajo con los comandes policiales, no con el ministro", agregó.