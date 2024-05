Jorge Flores Ancachi responde a denuncia que contrató a amigos de su hija: "No entiendo el enseñamiento"

El congresista de la República, Jorge Flores Ancachi, respondió a la denuncia periodística por contratos de amigos de su hija en el Parlamento.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario minimizó dichas acusaciones en su contra y aseguró que ello no es "tan relevante" para que sea investigado en la Comisión de Ética. También, apuntó que existe un enseñamiento de la prensa contra él y calificó el reportaje como "una bajeza".

"No creo que estos temas sean tan relevantes para que vaya a Ética, entre tantas denuncias que estoy inmiscuido y en todas me estoy defendiendo (...) Ahora se van por mi familia, no entiendo el enseñamiento con Jorge Flores Ancachi ¿Por que soy de Puno? ¿Por que soy provinciano? Ya son temas personales, han agotado los temas con mis trabajadores y ahora se van con mi familia. Me parece una bajeza", declaró.