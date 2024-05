Dina Boluarte: Presentarán denuncia constitucional contra presidenta tras ausentarse por presuntas cirugías estéticas

27/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, anunció que presentará una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, debido a que se ausentó 12 días del cargo por presuntas cirugías estéticas.

"Se ha generado es una infracción constitucional"

En diálogo con Exitosa, la parlamentaria declaró que, en la información que le brindaron, la mandataria no solicitó ningún descanso médico, por lo que no existió ningún "descuento de haberes". También, criticó que no hay algún detalle sobre las actividades que realizó la jefa de Estado del 29 de junio al 09 de julio del 2023.

"Ya me ha llegado el pedido de información y en esta información se me ha señalado es de que la señora no ha solicitado ningún descanso médico. En consecuencia, no hubo ningún descuento de haberes. No se me ha detallado que actividades ha cumplido en ese lapso de tiempo. No hay ningún detalle sobre eso. Lo que si se me ha alcanzado es una relación de dispositivos y leyes que han sido publicadas. Eso no necesariamente acredita un ejercicio efectivo de la Presidencia", declaró.

Asimismo, la legisladora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú aseguró que la presidenta Dina Boluarte cometió una infracción constitucional.

"Al no haberse acreditado que haya habido un ejercicio efectivo en ese lapso de tiempo, lo que aquí se ha generado es una infracción constitucional. (...) Se trata del 29 de junio al 09 de julio del 2023 donde no hay una evidencia objetiva de cuales han sido las acciones propias y efectivas que ha desarrollado la presidenta de la República", agregó.

Pide mayor control a la mandataria

En esa misma línea, Ruth Luque apuntó que la jefa de Estado debió dejar la Presidencia, de forma temporal, al presidente del Congreso de la República.

"Lo que se ha generado es una vulneración al procedimiento que establece la Constitución, que es haber dejado, en el caso de Dina Boluarte, a cargo de la Presidencia de forma temporal, al presidente del Congreso de la República porque no tenemos vicepresidente", sostuvo.

Además, la parlamentaria exhortó una mejor rigurosidad y control a la mandataria y criticó que tampoco concurra al Pleno cuando es citada por sus colegas.

"Es importante que haya una mejor rigurosidad y control a una Presidencia de la República, en la cual ni siquiera es posible que concurra al Pleno del Congreso. No es posible que una persona que no tiene vicepresidente, no tenga niveles de control sobre el ejercicio y las acciones que está haciendo. No puede haber abandono del cargo", añadió.

De esta manera, la congresista Ruth Luque señaló que Dina Boluarte no solicitó ningún descanso médico, a pesar de que se ausentó del 29 de junio al 09 de julio del 2023, y manifestó que ello motivó que presentara la denuncia constitucional contra la presidenta.