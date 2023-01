Jorge Váldez sobre declarar zona intangible el Centro Histórico de Lima: "Podría destruir el comercio y turismo de la zona"

30/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, Jorge Váldez, exregidor de Lima, se manifestó acerca de la propuesta del alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, de declarar el Centro Histórico de Lima "zona intangible" ante las manifestaciones que se realizan en el país.

Asimismo, indicó que dicha zona es la más comercial y que si el burgomaestre decide declarar "zona intangible" el Damero de Pizarro, "podría ocasionar la destrucción del comercio y turismo de la zona". En esa línea, señaló que los comerciantes, la Policía Nacional y las autoridades de la Municipalidad de Lima tendrían que dialogar al respecto.

"El Consejo de Lima y todos los actores tendrían que sentarse en la mesa para decidir cuáles serían los alcances de esta declaratoria de intangible para el Damero de Pizarro, en el Centro Histórico de Lima", declaró Váldez en Exitosa.

Además, recordó que el derecho a la protesta "no puede interrumpir el derecho del otro a continuar con su vida cotidiana".

"Si con la protesta llevo destrucción y desorden, entonces comienzo a ir al límite de lo vandálico, de aquello que está prohibido por la ley", señaló.

Cabe señalar que, el alcalde de Lima Metropolitana anunció, durante su participación en una actividad en Independencia, que el Damero de Pizarro y la Plaza Dos de Mayo serán declaradas zonas intangibles, debido a los daños que se registran durante las protestas.

Asimismo, indicó que "no se puede estar destrozando la ciudad" y que las manifestaciones violentas, y los bloqueos de carreteras afectan la economía del país.

"Vamos a declarar (el Centro de Lima) zona intangible absolutamente, no más plaza San Martín, plaza Dos de Mayo, no se puede estar destrozando la ciudad, que se vayan a otro lado, pero en Lima no son bienvenidos esta gente que viene a destrozar", señaló López Aliaga.

"Más respeto por el bien de todos nosotros, todos nosotros vivimos justamente del negocio, el 90% es informal, (viven) del día a día, (los manifestantes) están destrozando la economía de Lima y de todo el Perú", añadió.