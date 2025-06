José Luna rechaza dictamen que admite campaña política en Semana de Representación: "Que lo hagan con su dinero"

En entrevista con Exitosa, el parlamentario de Podemos Perú, José Luna, expresó su rechazo a la decisión tomada por la Comisión Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que aprobó el dictamen que permite a los legisladores realizar campaña política durante la Semana de Representación.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', el congresista señaló que los parlamentarios no deberían utilizar el presupuesto del Estado para llevar a cabo dicho fin.

En esa línea, el líder de Podemos Perú manifestó que su partido político está en desacuerdo con que la actividad de los legisladores vaya a ser financiada con el dinero de los peruanos. Según indicó, ello también podría en desventaja a cualquier otro funcionario.

"No estamos de acuerdo con que el Estado le pague su actividad, su viaje, su vuelo, sus asesores. Definitivamente eso no está bien. Además, pone en desventaja a cualquier otro funcionario [...] Estamos en contra de eso. Nosotros vamos a ver qué hacemos, pero nosotros no vamos a apoyar eso", precisó.