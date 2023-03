José Tello tras declaraciones de Dina Boluarte en la Fiscalía: "Ella está colaborando como corresponde"

07/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista para Exitosa, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), José Tello Alfaro, se pronunció acerca de las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra en la Fiscalía de la Nación por las investigaciones en su contra por las muertes en las protestas a nivel nacional.

En ese sentido, el líder del MINJUSDH aseveró para Karina Novoa en Informamos y Opinamos, que la jefa de Estado viene colaborando con la Fiscalía de la Nación para aclarar las causas del fallecimiento de alrededor de 60 personas durante las manifestaciones desde diciembre de 2022.

"La presidenta fue a dar su declaración como corresponde, tomó esa decisión, esto se pudo llevar a cabo en Palacio, de manera virtual o presencial en la propia Fiscalía y lo hizo así, pero no hay que entrar en el tema de formas, hay que resaltar el hecho de que haya ido y eso es positivo. Los detalles de por qué tan breve su tránsito por el Ministerio Público, lo sabremos", agregó en primera instancia.

Asimismo, se refirió al ataque a los soldados en el río Ilave, en Puno, en donde fallecieron seis miembros del Ejército; aseverando que hay evidencias de que los pobladores de Juli aventaron piedras cuando ellos se hallaban formando una cadena humana. Por consiguiente, resaltó la labor de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y apuntó que lo acontecido el domingo 5 marzo es una muestra de que instan por "control interno" del país.

"Fueron agredidos, en el momento que prefirieron no usar sus armas para no matar personas y no seguir el juego de los radicales, ellos salieron haciendo una cadena para cruzar el río, hay indicios claros de que les aventaron piedras. Estos hechos nos dan indicios de que las Fuerzas Armadas salen a cumplir un control del orden interno. Estamos buscando el diálogo".

De acuerdo a ello, Tello Alfaro mencionó por otra parte que el documento emitido por expertos en derechos humanos no están directamente "adscritos" en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que el Estado peruano brindará la información a las instituciones pertinentes en dos meses.

"Nosotros hemos tenido la opinión de relataros, pero no es que la misma ONU nos haya requerido, son un grupo que actúa de manera independiente pero están adscritos al sistema de la ONU y esa información en 60 días se va a dar. Daremos explicaciones a quien corresponda