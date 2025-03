Juan Burgos responde a López Aliaga: "Hay intolerancia a todo el que lo critica, nadie puede decir nada"

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, respondió al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga por sus declaraciones tras ser citado al grupo de trabajo del Congreso.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el congresista señaló que existe una intolerancia de parte del burgomaestre y cuestionó que, al parecer, "nadie puede decir nada" en contra de su gestión.

Burgos señaló que todo funcionario público rige sus funciones de acuerdo a ley y destacó que nadie puede vulnerar las normas legales. "Ni el presidente de la República, ni el Congreso, ni el alcalde, ni el gobernador regional", mencionó.

En ese sentido, aclaró que la citación no se dio con el propósito de discutir con él sino buscando que el burgomaestre informe acerca de las autorizaciones de funcionamiento a los almacenes del Cercado de Lima. El congresista señaló que López Aliaga tuvo la oportunidad de deslindar de la responsabilidad.

"Él hubiera 'yo no he autorizado o he clausurado' estos locales. Parece que ha perdido una gran oportunidad porque en ese momento él debió decirlo y no salir con su rueda de prensa que al final lo único que ha hecho es decir 'no quiero que me fiscalicen'. Lo hemos hecho de acuerdo al margen de tiempo que hemos debido hacerlo", mencionó.