Junta de Portavoces rechazó agendar en pleno de esta semana séptimo retiro de AFP: ¿Cuándo se pondrá en debate?

La Junta de Portavoces del Congreso rechazó agendar para este jueves el debate para el séptimo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). No obstante, el parlamentario de Podemos Perú (PP), José Luna, en entrevista con Exitosa, dio cuenta de cuándo finalmente llegaría el dictamen al pleno.

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Luna Gálvez explicó que no alcanzaron los votos suficientes para exonerar los plazos de la iniciativa de la liberación de fondos para su rápida inclusión en la agenda plenaria. Según indicó, algunas bancadas de derecha se opusieron a que la propuesta sea debatida esta semana.

"En la Junta de Portavoces, que se realiza los martes, presenté una moción para que se exonere de publicación (el dictamen) y pase a verse el día jueves. Sin embargo, se puso en votación, necesitábamos 76 votos y logramos 66 porque se opusieron Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular y algunos delegados no estuvieron", dijo a nuestro medio.

A detalle, el parlamentario de PP precisó que el debate del séptimo retiro AFP será programado para el próximo miércoles o jueves; dado que el dictamen ya cumple con los "requisitos necesarios" para que no sea obviado nuevamente.

Finalmente, el legislador anunció que el gobierno promulgará la ley que autoriza el retiro de las 4 UIT. Al respecto, señaló que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en la reunión que sostuvo con la bancada de Podemos Perú, le indicó que no se opondría al desembolso.

"Yo hablé con el premier, cuando nos invitaron, y le expliqué del abuso que se hacía con los trabajadores y las bondades de que haya liquidez para que se reactive la economía. Por tanto, no hay la oposición que existía antes. (¿El premier aseguró que se promulgará la norma?) Me dijo que no se iba a meter en una decisión privada, es decir, esperemos que lo promulgue", concluyó.